Investigadores recuperam celulares roubados e mulheres são presas

Três aparelhos celulares roubados de vítimas em diferentes circunstancias na região central de Rondonópolis (MT), foram recuperados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

As ações resultaram na prisão por receptação culposa de duas mulheres e a apreensão de uma adolescente, as quais responderão pelo crime e ato infracional respectivamente, perante os Juizados Especial Criminal e da Infância e Juventude, da Comarca local.

Uma das vítimas disse que foi roubada quando estava parada no semáforo, onde um motociclista parou ao lado, pegou o aparelho e fugiu.

Os policiais civis passaram a diligenciar para apurar o crime, e localizaram o aparelho com uma das suspeitas. Perguntada sobre a origem do produto, ela relatou que havia comprado pelo valor de R$ 700, e por se tratar de telefone usado não questionou a nota fiscal do celular. Ela foi encaminhada até a Derf-Rondonópolis para esclarecimentos e o celular foi apreendido.

Durante outra investigação de combate ao crime patrimonial, a equipe conseguiu recuperar bens da vítima de outro roubo. Um dos produtos, foi o celular da marca LG, que foi encontrado em posse de uma mulher de 46 anos, abordada no bairro Vila Operária.

A suspeita acompanhou os policiais civis até a Derf-Rondonópolis, onde ao ser ouvida informou que trocou com uma terceira pessoa, o seu celular Samsung A30 pelo LG roubado.

Na terceira ocorrência , os investigadores recuperaram um aparelho iPhone furtado no mês de janeiro deste ano, em um estabelecimento comercial no Centro da cidade. O aparelho avaliado em aproximadamente R$ 4 mil, foi localizado com a menor de idade.

A adolescente de 17 anos foi conduzida para esclarecimentos e responderá o procedimento em liberdade.