Jovem de 21 anos vai para lago com grupo de amigos e morre afogado

Um jovem de 21 anos, identificado como Guilherme Correia de Lima, morreu afogado na tarde deste domingo (20), no lago Vô Pedro Viana, em Primavera do Leste -MT.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava com um grupo de amigos nadando no lago e em determinado momento, ele mergulhou e não mais retornou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, se deslocaram ao local, porém, no momento que o jovem foi encontrado já estava sem vida.

Além do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Politec estiveram no local. Guilherme é filho da atual secretária municipal de saúde Maria Roseli Correia .