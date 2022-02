Jovem morre após levar facada no pescoço durante discussão com esposa

Marcelo Alexandre Martins, 25 anos, morreu após ser atingido por um golpe de faca no pescoço, na noite deste domingo (6), no Bairro Jardim Serra Dourada, em Rondonópolis (MT). A principal suspeita do crime é a esposa do jovem. A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia.

Conforme informações, o homem agrediu a esposa e ela reagiu com uma facada.

A equipe do SAMU foi acionada e constatou a morte. O corpo do rapaz estava na calçada.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também estiveram na ocorrência.