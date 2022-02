Jovem morre baleado em confronto com policiais após assalto em loja

Luiz Felipe dos Santos, 24 anos, suspeito de participar de um assalto em uma loja de eletrodomésticos no bairro CPA I, em Cuiabá (MT), morreu durante um confronto com policiais em uma zona de mata do Bairro Residencial Jonas Pinheiro, nesta terça-feira (8). O indivíduo morreu momentos após o crime de assalto.

Conforme informações da Polícia, Luiz tentava fugir dos policiais quando reagiu e foi atingido por um disparo de arma de fogo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os policiais realizavam diligências na tentativa de encontrar os suspeitos do roubo.

A ação dos suspeitos foi filmada por câmeras de segurança da loja. Elas mostram que os assaltantes quebraram o expositor da loja para pegar os aparelhos de celular.

Ao se aproximarem do trio, os suspeitos correram a pé e seguiram para uma região de mata. Apenas Luiz foi localizado e conforme a PM, o jovem estava com uma arma de fogo, resistiu a prisão e foi baleado.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte do rapaz.

Os outros suspeitos ainda não foram localizados.