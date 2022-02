Juliana Paes é aposta para primeiros meses de Pantanal

Além de ser uma atriz muito querida pelo elenco da Globo, Juliana Paes também tem como característica importante o fato de “se jogar” por inteiro nas produções para quais é convocada. Com o remake de “Pantanal”, previsto para estrear entre fim de março e começo de abril, isso não tem sido diferente. Se o roteiro pede, não tem tempo ruim.

Juliana, intérprete de Maria Marruá, inclusive protagonizará cenas quentes com Enrique Diaz durante um banho de rio – a sequência, aliás, já foi usada pela emissora em um trailer de divulgação da trama para o mercado internacional.

Mas não apenas as cenas de sexo estão chamando atenção para seu trabalho nesta novela que substituirá “Um Lugar ao Sol”. É na parte dramática que a atriz tem recebido muitos elogios. Maria vai passar por maus bocados na história para manter a família unida e na busca por um lar.

Juliana Paes será a dona do remake na primeira fase e durante parte da segunda, quando a personagem morre. Logo depois, a filha, Juma Marruá (Alanis Guillen) assume o protagonismo.

O fato de Maria Marruá ter sido vivida por Cássia Kis no original da Manchete também colaborou para que Juliana aceitasse o papel.

“Eu sou tão fã da Cássia! Já tive a oportunidade de falar isso para ela. Por isso, falei: ‘Óbvio que eu vou aceitar esse desafio’, porque quando é uma personagem que já foi vivida por alguém e por alguém de quem você é tão fã, tão apaixonado, vira um desafio em dobro. Eu me senti muito lisonjeada, desafiada e com muita vontade de fazer essa Maria Marruá”, declarou a atriz.

Mais Pantanal

Recém-saído de “Nos Tempos do Imperador”, Jackson Antunes já tem novos compromissos pela frente. O ator viajou a Araxá, Minas, para participar de um novo clipe da cantora Bruna Viola.

E na TV, ele também fechou uma participação especial no remake de “Pantanal”.

Temas

Escrita por Stephanie Ribeiro, a série “Todas as Garotas em Mim”, estreia da Record em maio, promete ser bem movimentada.

Afinal, segundo a sinopse, não vão faltar conflitos, desafios, perrengues, paixões, erros, micos e sonhos.

Dois tempos

Julia Zimmer, escalada para viver a patricinha Dara na série “Todas as Garotas em Mim”, na Record, também vai aparecer no streaming da Globo.

Ela gravou uma participação na segunda temporada de “Arcanjo Renegado”, série do Globoplay, fazendo uma amiga do protagonista Marcello Melo Junior.

Taça

Zeca Camargo, além dos programas “1001 Perguntas” e “Comer e Viajar” na Band e no Sabor & Arte, vem aí com uma novidade.

Ele irá apresentar, em março, um especial sobre vinhos no canal pago, gravado em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.

Acelerador

Com “Além da Ilusão” entrando em sua segunda semana, nada mais natural que as atenções na Globo, em relação à faixa das 18h, se voltem agora para “Mar do Sertão”, a substituta, escrita por Mario Teixeira.

A produção terá uma atriz novata como protagonista.

Castigo

A Rede TV! , em todo este mês de fevereiro, vai reprisar o “Encrenca”. Mas continua prometendo para março, mudanças significativas no elenco e conteúdo do programa.

Não dá para esperar mais.

Enquanto isso

O que se observa no “Perrengue”, exibido pela Band, é uma equipe motivada e interessada em mexer com a audiência.

Não à toa os bons índices conquistados desde o início.

Na dela

Fátima Bernardes optou por não se manifestar em relação ao noticiário sobre sua saída do “Encontro”.

O que só comprova que as mudanças de rumo estão muito próximas.

Indefinida

Na Netflix, havia a expectativa de a série de comédia “A Sogra Que Te Pariu” estrear em janeiro. Não rolou. E quando será? Perguntada, a assessoria da plataforma informa que “ainda não temos a data”.

O elenco reúne nomes como Rodrigo Sant’anna, Rafael Zulu, Lidi Lisboa, Bárbara Sut, entre outros.

Estacionado

O cineasta Jorge Furtado tinha entre seus planos produzir uma nova série dramática, ambientada no universo dos eSports (disputa profissional de games), com roteiro de Tiago Rezende.

Na Globoplay, vista como destino, não se tem mais notícias do projeto.