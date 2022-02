Justin Bieber ultrapassa recorde de Michael Jackson nas rádios americanas

Justin Bieber conseguiu ultrapassar o recorde de rádios de Michael Jackson com seu ‘single’ “Ghost”, que na semana passada chegou ao topo das paradas e estabeleceu o primeiro lugar no ranking das mais tocadas nas rádios pop dos EUA, sendo a terceira música de seu novo álbum “Justice” a alcançar tal feito.

Bieber conseguiu desempatar do rei do ‘pop’ Michael Jackson, que assumia o recorde com 11 músicas na mesma modalidade durante sua carreira, com 12 de suas músicas em primeiro nas rádios.

Vídeo clipe de “Ghost” de Justin Bieber. (Clipe: Reprodução/YouTube)

O disco do álbum “Justice” foi lançado em março de 2021 e instantaneamente atingiu o topo da Billboard 200, em janeiro de 2022 o artista entrou para a história do Spotify, com o feito de ser o primeiro artista da história a ter mais de 10 músicas com mais de um bilhão de streams em cada, sendo “Peaches” a última faixa a conseguir tal posição. Mas, mesmo com tal feito, o cantor permanece atrás de Madona com 15 músicas em primeiro lugar e Mariah Carey com 14 canções no topo da lista de músicas de pop nas rádios.

E o cantor retornou aos palcos no dia 18 de fevereiro para o primeiro show da turnê “Justice World Tour”, entregando tudo o que os fãs poderiam ou não esperar, e as reações foram à altura nas redes sociais com o nível que as performances atingiram, com danças, cenários e sucessos que marcaram história nos corações Biliebers dos presentes no show. A primeira apresentação foi na Pechanca Arena em San Diego, além das canções, teve um domínio completo do palco, Justin fez uma declaração para sua esposa Hailey Bieber, colocando no telão fotos do casal durante a performance de “Anyone”.

Justin é um dos artistas confirmados para o Rock In Rio 2022, com show marcado para dia 4 de setembro no Palco Mundo, o principal do festival.