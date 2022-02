Kamikase é a política de Guedes, diz Fávaro sobre PEC dos Combustíveis

Autor da Proposta de Emendas à Constituição (PEC) que mira a alta dos combustíveis, o senador mato-grossense Carlos Fávaro (PSD) respondeu à altura as críticas feitas por parlamentares governistas e membros da equipe econômica do Governo, que consideram “suicida” ou “kamikaze”. Kamikase é a política de Guedes, rebateu.

“Olha, primeiramente, eu esperava um pouco mais de respeito pelo ministro da Economia, né. Agora, posso afirmar para vocês com toda a certeza, convicção, kamikaze é a política econômica que ele pratica contra o povo brasileiro”, disse o senador. E completou dizendo que tomou a iniciativa de apresentar a PEC, em vez de ficar na inércia que atribui a Guedes.

“Isso é que é kamikaze contra a população brasileira. A inércia dele de tomar uma atitude, de apresentar uma proposta para conter a alta do preço dos combustíveis que gera inflação, gera dificuldade, gera pobreza”, disse.

A PEC

Na última sexta-feira, 4, o senador Carlos Fávaro (PSD) apresentou uma nova PEC que permite reduzir impostos sobre combustíveis em 2022 e 2023, sem qualquer compensação fiscal. Além disso, no documento, consta a criação de um auxílio-diesel mensal para caminhoneiros autônomos de R$ 1,2 mil por até dois anos. Paralelamente, também seriam contemplados subsídios ao transporte público e aumento da cobertura do vale-gás a famílias de baixa renda. De 50% do preço médio de um botijão para 100%.

O senador não descarta mudanças em seu texto, principalmente a partir do momento em que entrar em discussão, inicialmente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, abrindo a possibilidade para que ela incorpore ideias de outras propostas já em tramitação. “Apresentamos uma proposta de PEC que é bem mais abrangente mas que abarca todas as outras. E não precisa necessariamente acontecer tudo nela”, disse Fávaro a jornalistas.

O “cofre”

A PEC ainda destinaria R$ 5 bilhões em recursos da União para que Estados e municípios invistam no transporte público coletivo, com objetivo de assegurar a mobilidade de idosos. De acordo com Fávaro a PEC usaria recursos dos dividendos distribuídos pela Petrobras ao governo. “A Petrobras está gerando um superávit gigantesco. Enquanto a média das grandes petroleiras mundiais foi de um lucro de cerca de 6%, nossa estatal acumulou mais de 38% por conta dessa política de preços que penalizou o consumidor”, acrescentou.

De acordo com projeções iniciais da equipe econômica do governo, o impacto desta PEC poderia chegar a R$ 100 bilhões.