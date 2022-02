Líder de facção criminosa foragido da justiça é preso em MT

A Polícia Civil em Sinop (MT) prendeu nesta quarta-feira (09) um homem de 29 anos, apontado como uma das maiores lideranças de uma facção criminosa com atuação no Estado do Pará. Contra o suspeito havia dois mandados de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

As investigações sobre o paradeiro do suspeito tiveram início pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil da Subsede de Redenção, no interior do Pará. O delegado Lúcio Flávio Andrade obteve informações de que o foragido estaria em Mato Grosso.

Após o contato entre as Polícias Civis dos dois estados, investigadores do Núcleo de Inteligência de Sinop iniciaram um trabalho de campo e conseguiram identificar o veículo que o suspeito utilizava e a provável residência onde estava escondido.

Depois de horas de monitoramento do alvo, outra equipe de campo, coordenada pelo delegado Pablo Carneiro e apoio da equipe do delegado Paulo Brambila Costa, conseguiu identificar o suspeito dentro da casa, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão.

Na hora da abordagem, o foragido apresentou documentos falsos (cédula de identidade e uma carteira nacional de habilitação). Em virtude dos documentos apresentados, ele foi preso em flagrante pelo crime de uso de documento falso.