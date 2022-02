Lideranças de Mato Grosso se encontram com Lula em SP

Representantes do PT, PSB, PCdoB, PV e MDB em Mato Grosso se reuniram nesta terça-feira (08), com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sede da Fundação Pesrseu Abramo, em São Paulo. Entre os convidados estava o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), acompanhado da primeira-dama e pré-candidata a deputada federal nestas eleições, Neuma de Morais (SD). O terceiro rondonopolitano era o ex-secretário Paulo José (SD), também pré-candidato a federal pela sigla de Pátio.

Segundo o repassado à reportagem, o objetivo do encontro é a elaboração de um projeto político em Mato Grosso que acolha e sustente palanque ao ex-presidente da República, neste Estado considerado, ainda, reduto bolsonarista. Lula e os representantes locais se lançaram ao que denominam ser uma “reconstrução do Brasil”.

“No encontro, todos os representantes falaram da importância de Mato Grosso participar do projeto a ser liderado pelo ex-presidente (…) Os presentes à reunião relataram ao ex-presidente que já se reuniram no Estado e que continuarão dialogando com todos os seguimentos da sociedade mato-grossense para ampliar o arco de alianças visando sustentar o projeto de reconstrução do País”, disse em suas redes sociais o deputado estadual Valdir Barranco (PT).

Em nível político estadual, participaram do encontro a deputada federal Professora Rosa Neide (PT), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), o deputado estadual Valdir Barranco (PT), osuplente de deputado federal, Valtenir Pereira (MDB), e de deputado estadual, Henrique Lopes (PT), além do prefeito de Alto Paraguai, Adair Moreira (MDB), a ex-reitora da UFMT, Maria Lúcia, os presidentes do PCdoB, Aloísio Arruda, e PV, Aloísio Leite.

Em nível Brasil, o encontro com Lula contou, ainda com a presença da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann e do vice-presidente nacional da sigla, José Guimarães.

Educação

Em nota, uma fonte ligada a ex-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Maria Lúcia Cavalli Neder, afirmou que a motivação do encontro se deu em torno da necessidade de retomada de investimentos em Educação. “Para o Orçamento de 2022, o governo federal, de Jair Bolsonaro, fez um novo corte na educação. Cerca de R$ 740 milhões, que atingem, principalmente, o nível básico. O investimento precário no setor mobilizou profissionais da área que, agora, engrossam o movimento para montar uma ‘bancada da educação, ciência e tecnologia’ na próxima eleição”, diz o texto .