Luiza faz homenagem a Maurílio, que completaria 29 anos: ‘Quase todo dia sonho com você’

O cantor Maurílio, que morreu em dezembro de 2021, completaria 29 anos nesta terça-feira (15). O sertanejo foi lembrado pela amiga e parceira musical Luiza. A cantora prestou uma homenagem a Maurílio nas redes sociais.

“Hoje você faria 29 anos […] Você sempre foi tão calmo, mas tão expressivo, você fez tanta diferença na minha vida, você faz tanta falta, eu sinto tanto a sua falta. Quase todo dia sonho com você, e todos os dias lembro de você”, começou Luiza.

A sertaneja ainda falou da falta que o amigo faz no dia a dia dela. “Vou vivendo a vida normalmente, quando de repente eu penso: ‘Meu Deus, o Maurílio’, e aí eu penso em como vai ser minha volta, e como eu vou fazer isso sem você aqui. Hoje é o seu aniversário, e eu vou beber demais, em sua homenagem, provavelmente eu vou chorar, fazer feiura, e você vai ficar rindo daí, de onde você tá, com aquela risada alta, que você se tremia todinho. Te amo tanto, nego. Que saudade de você. Feliz aniversário, meu amor”, completou.

O cantor Maurílio Delmont Ribeiro, de 28 anos, da dupla com Luiza, morreu no dia 29 de dezembro por complicações de um mal súbito. O músico estava internado após sentir fortes dores no peito e falta de ar durante a gravação de um DVD com a dupla Zé Felipe e Miguel. Dias antes, o artista havia sentido dores na perna.