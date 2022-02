Mãe de Marília Mendonça recebe roupas que filha usou em acidente fatal

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, utilizou as redes sociais para desabafar após vir à tona a notícia de que ela havia recebido o conjunto xadrez utilizado pela cantora no momento do trágico acidente de avião, que completou três meses no último sábado (05). Os comentários foram feitos no perfil do jornalista Léo Dias.

“Não tem dor maior do que a de enterrar um filho. Você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer. Ou se apega muito com Deus pra continuar a missão pela qual ele te designou”, descreveu Ruth, que busca a religião como consolo e sempre divide mensagens de fé e esperança com os internautas, mesmo diante do luto.

Nos comentários, os internautas prestaram apoio à Ruth e formou-se uma verdadeira rede de apoio entre mães que já viveram a mesma experiência. “Ainda dói… Só Deus mesmo pra nos fortalecer”, disse uma genitora, que perdeu o filho há 16 anos. “Deus a abençoe e guarde sua família e que essa dor vire uma linda saudade”, desejou uma mulher.

CONJUNTO XADREZ DE MARÍLIA MENDONÇA FOI ENTREGUE À FAMÍLIA SEM TER SIDO LAVADO

Segundo informações da coluna de Leo Dias, no Metrópoles, o responsável por entregar a roupa para Ruth foi o advogado Robson Cunha. A peça esteve guardada durante todo esse tempo sem nunca ter sido lavada e, assim, foi entregue para a matriarca.

Ainda de acordo com a publicação, os familiares de Marília pretendem construir um museu para preservar a memória da rainha da sofrência, que foi a artista feminina mais executada do Brasil por três anos consecutivos. O figurino preto e branco estaria entre os itens do acervo. Vale destacar que o look sempre foi um dos favoritos da cantora, que já foi vista inúmeras vezes com a vestimenta antes do acidente.