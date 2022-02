Maria é expulsa do Big Brother Brasil após agredir Natália

Maria foi expulsa do “BBB 22”, nesta terça-feira (15), após a Globo avaliar a cena de agressão da cantora em Natália. Durante o jogo da discórdia, na noite de segunda-feira (14), Maria atingiu a cabeça de Natália com um balde.

Maria esteve no confessionário na manhã desta terça-feira e as câmeras do local foram cortadas. Liberada, a sister conversou com Lucas Bissoli rapidamente sobre o jogo da discórdia. Porém, no início da tarde, a ex-sister voltou ao confessionário para ser desclassificada. Boninho entrou em contato com os participantes para informar que a “baldada” que Maria deu na cabeça de Natália foi classificada como agressão e, por isso, ela estaria eliminada do jogo.

Ao saber da notícia, Natália caiu no choro. “Estou me sentindo mal. Ela estava aqui agora com a gente conversando. Estou em choque”, desabafou a mineira, que foi apoiada por Lucas Bissoli.

🚨URGENTE! O Momento em que Boninho informa a decisão da expulsão da Maria aos participantes. #BBB22 pic.twitter.com/zwcIMB0J3H — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 15, 2022

A treta do balde

Durante a edição de segunda-feira (14), Tadeu Schmidt, após o intervalo do programa, chamou atenção de Maria sobre o “exagero”, como foi considerada a agressão no momento do programa ao vivo. O apresentador ainda perguntou para Natália se estava tudo bem e ouviu da sister que sim. “Senti agressividade”, pontuou Natália.

Na madrugada, Natália desabafou com Douglas Silva sobre a situação e garantiu ter ouvido “bem feito” de Maria. A emparedada da semana ainda comentou que ficou desconfortável com a pergunta de Tadeu, pois “não queria ser sacana” com Maria.