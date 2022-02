Mato Grosso conta com carteiras funcionais padronizadas aos servidores da PJC

Em comemoração aos 180 anos de existência da Polícia Judiciária de Mato Grosso (PJC), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) marcou presença na entrega dos kits com as carteiras funcionais e distintivos, no auditório da Academia de Polícia (Acadepol), em Cuiabá, que foram adquiridos com emenda de R$ 350 mil destinado por ele à instituição. Na solenidade, o parlamentar estava acompanhado do diretor-geral e diretora de execução estratégica, Mário Dermeval e Daniela Maidel, e o secretário Adjunto de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), Wylton Massao Ohara.

Durante a explanação, o parlamentar expôs que destinou cerca de R$ 4 milhões para a instituição, sendo que quando aceitou o desafio para ser deputado estadual, era para proporcionar melhorias para a segurança pública que era muito esquecida no período que estava em exercício como delegado de polícia no interior de Mato Grosso.

“Eu trabalhei por 17 anos no interior, sempre ralando e vivendo as dificuldades. Visitei 13 polos regionais da Risp (Região Integrada de Segurança Pública de Mato Grosso), em 2020, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, um trabalho inédito. Visitamos todas as instituições de segurança. Mesmo com a pandemia da Covid-19. Eu, no exercício, como delegado de polícia, nunca recebi a visita de ninguém da política. Nem mesmo de um assessor para melhorar a instituição. Por isso, me candidatei para fortalecer a segurança”, declarou Claudinei.

Padronização

O parlamentar destinou a emenda de R$ 350 mil, em 2020, sendo que os servidores da PJC iniciaram o fornecimento de dados, realização de biometria e assinatura digital para serem inseridos na nova identidade funcional, em abril de 2021. Com este modelo de identificação, fornecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Mato Grosso se tornou o terceiro estado a contar com o documento com padrão uniforme para atender toda a categoria de outros estados e do Distrito Federal.

“Esse é um modelo de identificação único, aplicado em todo o país, de forma padronizada. Assim, vai garantir qualidade e uma maior segurança aos servidores. Fico feliz de estar nessa entrega dos novos distintivos e das carteiras funcionais padronizadas. Parabenizo todos os envolvidos nos trâmites com esses produtos que são frutos de nossas emendas. Não foi para fazer politicagem. Todas as emendas foram indicadas pela diretoria da PJC que apontou as principais necessidades da instituição”, explica Claudinei.

Inovação

O diretor-geral Dermeval agradeceu ao Claudinei por toda atenção dada à Polícia Civil. “Todas as emendas vinculadas à instituição foram executadas como do ano passado e deste ano. Um dos resultados está aí, um investimento tremendo, um aumento da capacidade de desenvolvimento, melhorias e uma melhor infraestrutura para a instituição.

Em relação à aquisição das carteiras funcionais, ele conta que foi uma guerra muito grande, mas foi excelente terem conquistado essa padronização. “Graças a emenda parlamentar do deputado Claudinei, todo esforço do setor de aquisição e tecnologia da Polícia Civil, foram emitidas as carteiras funcionais. Foi uma dificuldade muito grande para a emissão dos QR Codes. Hoje, somos a terceira Polícia Civil do país que disponibiliza essas carteiras e com um detalhe que é a única do país que disponibiliza um aplicativo na versão eletrônica, em que o policial não é obrigatório ter a carteira física, ele pode usar pelo celular. A Polícia Civil de Mato Grosso será uma das mais promissoras do país”, diz Mário.

Documento

Essa iniciativa atende a Portaria de n.º 885 de 18 de dezembro de 2019 que dispõe do modelo e características da carteira funcional – em formato digital e físico, o que tornará um documento oficial de identificação visual unificado para os servidores civis da segurança pública. Este documento atenderá as orientações do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC).