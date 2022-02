Menino é morto pela madrasta por não fazer as tarefas escolares

Um menino de apenas 7 anos foi morto pela madrasta em Goianésia (GO). O caso foi registrado no dia 16 de fevereiro. O pai e a madrasta foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de meio cruel.

A madrasta Vanária Rodrigues da Silva, e o pai, André Luiz Santos Rosa estão presos desde o dia da morte do pequeno Davi Luiz Rodrigues. De acordo com as investigações, a madrasta batia no garoto dentro de casa e o pai teria sido omisso.

O casal levou Davi para o Hospital Municipal de Goianésia, mas quando chegaram no local, o menino já estava morto. Os médicos perceberam hematomas pelo corpo da criança e acionaram a polícia.

De acordo com as investigações, o menino recebeu diversos chutes na barriga, que causaram uma infecção generalizada. A criança ficou dias doente em casa, depois de um tempo o quadro piorou e ele faleceu.

A madrasta confessou o crime para a Polícia Civil, e de acordo com o depoimento, ela bateu na criança porque ele não tinha feito as tarefas escolares.