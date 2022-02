Moradores da região do Lourencinho reclamam falta de energia devido forte chuva

Devido a forte a chuva que aconteceu na tarde de quinta-feira (17), em Rondonópolis-MT, a região do Lourencinho ficou sem energia devido a uma queda de árvore e moradores pedem agilidade na ligação de energia.

Natalício Gasques que é morador da região, informou que os próprios populares estavam fazendo o serviço de retirar as árvores antes dos profissionais responsáveis assumir a função e que essa situação de ficar sem energia é rotineiro assim que acontece chuvas constantes.

A Energisa emitiu uma nota relatando as quedas de energia, veja abaixo:

BOLETIM Energisa: alerta de temporais

A Energisa informa que mantem o estado de alerta por causa da previsão e incidência de temporais em Mato Grosso.

Rondonópolis e cidades vizinhas

Neste momento a situação é mais crítica no sul, onde um forte temporal afetou o fornecimento de cinco mil imóveis em Rondonópolis. A região já tinha sido impactada ontem. A previsão é de retorno do abastecimento nas próximas horas.

Nova Maringá

Em Nova Maringá equipes estão se descolando neste momento para recolocar postes que foram atingidos pela erosão causada por fortes chuvas. Trechos de estrada viraram rios, criando um grande rastro com até dois metros de profundidade. Para que os reparos sejam feitos, haverá a necessidade de desligamento da rede que atende a cidade e o distrito de Brianorte. A meta é realizar o serviço no menor tempo possível, com conclusão ainda hoje.

Diamantino e Sinop

Em Diamantino, apesar dos estragos gerados pela chuva, apenas 25 unidades consumidoras estão sem energia neste momento. O problema foi gerado por enchentes na região e equipes já estão fazendo o atendimento. Em Sinop, todas as equipes estão em alerta, mas não há ocorrências relevantes. No entanto, nos dois municípios as equipes estão enfrentando atoleiros e trechos ainda alagados, principalmente em zonas rurais, o que aumenta o tempo de resposta dos atendimentos.

Cuiabá

Na capital, um temporal também atingiu agora à tarde, os bairros Jardim Imperial, Recanto dos Pássaros, Tijucal e Jardim Universitário. Cinco mil unidades foram afetadas, mas o serviço já está sendo normalizado.

Alerta permanece

De acordo com o serviço de monitoramento contratado pela empresa e que observa dados captados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), há previsão de tempestades, com risco de ventos, raios e cheias para todas as regiões de Mato Grosso. A empresa está em alerta e mobilizada para realizar ações de urgência em caso de crise e impactos na rede elétrica. Também pede o apoio da população neste momento, evitando situações de risco, como o uso de equipamentos elétricos durante a incidência de descargas, que podem gerar sérios acidentes. E em caso de algum dano a rede, nunca chegar perto dos fios, acionando a empresa pelos canais de atendimento.