Moro desiste de filiação ao União Brasil e cenário em MT poderá sofrer mudanças

Na corrida presidencial pela chamada 3ª via -mais à direita que no meio, é verdade-, o ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sergio Moro, descartou a possibilidade de sua migração para o União Brasil, partido recém nascido da fusão entre o DEM e o PSL. Interlocutores do pré-candidato afirmaram que o próprio dera as mais críveis garantias de que permanecerá no Podemos, pelo qual disputará as eleições em 2022. Em MT, se a palavra do juiz se cumprir, mudanças de conjunturas poderão ocorrer.

No DEM, o atual governador Mauro Mendes chega como pré-candidato à reeleição. Apalavrado como o União Brasil, partido para o qual deverá mesmo migrar, resta saber de que forma conduzirá o processo. A pergunta sobre qual presidenciável terá seu apoio fica no ar. Sergio Moro era possibilidade. Uma aliança entre o Podemos e o União Brasil ainda poderá ocorrer. Descartada está apenas a filiação do ex-juiz.

Outra leitura envolve o nome do deputado federal José Medeiros (Podemos). Pré-candidato a “não se sabe o quê”, Medeiros ainda não definiu se corre à Câmara ou segue articulando por uma vaga ao Senado. A conversa passa por uma eventual candidatura do atual senador Wellington Fagundes (PL) ao Governo, o que, por enquanto, não se confirma.

Na corrida à Presidência, Wellington tem como prioridade a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e segue abrindo espaço para o capitão nos palanques de Mato Grosso. Já Medeiros estreitou – e muito- os laços com o ex-juiz Moro. E agora? Agora bagunçou.

A aproximação de Medeiros e Wellington se daria numa relação de “ganha-ganha” e ainda parece possível, mas a influência da candidatura de Moro pesa na cabeça no deputado federal. Agora, ou Medeiros pula do barco do Podemos ou o caldo pode entornar.