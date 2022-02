Um homem teve algumas escoriações após cair da moto na noite deste sábado (5),

na Rua Joaquim Martins de Oliveira, Residencial São José, em Rondonópolis (MT).

A princípio a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU) recebeu a denúncia informando que o homem estava desacordado.

Ao chegar no local a médica do SAMU constatou que a vítima não tinha ferimentos graves e estava com sinais de embriaguez.

O homem foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).