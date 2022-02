Motociclista é arremessado por cima de carro após colisão em cruzamento

Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado no cruzamento da Rua 15 com a Avenida Tancredo Neves, na noite desta terça-feira (8), no Centro, em Tangará da Serra (MT).

Conforme informações de testemunhas, a motorista do carro invadiu a preferencial, momento em que o motociclista bateu na lateral do veículo. Testemunhas disseram que a condutora estava usando o aparelho celular e provavelmente se distraiu.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado por cima do carro e ficou ferido.

A Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, socorreu a vítima e encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento.