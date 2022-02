Motociclista faz manobra sem sinalizar e acidente deixa dois feridos na avenida Daniel Clemente

Dois motociclistas acabaram feridos em uma colisão na noite deste sábado (27), na avenida Daniel Clemente, logo após o viaduto que corta a BR-364 sentido Rodovia do Peixe. Já na altura do bairro Vila Rosely, o homem e a mulher acabaram se chocando e precisaram dos atendimentos das equipes do Samu.

Segundo as informações de testemunhas, ambos seguiam no sentido viaduto/centro, quando a mulher, que seguia à frente, fez uma manobra para acessar o viaduto. Ainda segundo os relatos, ela não sinalizou e acabou sendo atingida em cheio pelo homem, que seguia logo atrás.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram socorro às vítimas. Com uma possível fratura em um dos braços, a motociclista foi conduzida ao Hospital Regional. O homem também acabou ferido e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.