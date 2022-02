Motociclista fica gravemente ferido após cachorro entrar na pista e causar acidente

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um cachorro na noite desta quarta-feira (16), no bairro Tarumã, em Tangará da Serra-MT.

De acordo com as primeiras informações, o motociclista transitava pela rua 17A e ao chegar no cruzamento com a rua 26, um cachorro entrou na pista e causou o acidente.

O motociclista teve várias escoriações pelo corpo e conforme relatos dos socorristas do Samu, a vítima estaria com suspeita de fratura na clavícula.

Após o acidente, o cachorro saiu do local assustado .