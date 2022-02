Motociclista morre após bater em poste na avenida dos Estudantes

Mais um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (08) em Rondonópolis-MT. Em menos de duas horas, dois motociclistas bateram em postes, desta vez, na avenida dos Estudantes próximo a entrada do bairro Jardim Atlântico, o motociclista não resistiu e morreu ainda no local.

Segundo testemunhas, ele seguia no sentido bairro-centro quando perdeu o controle da moto e bateu no poste que fica no canteiro central da via.

O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local ele já havia morrido. A vítima foi identificada como Ronair Montalvão, 29 anos.