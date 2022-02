Motociclista tem pé esmagado ao ser atingido por bitrem na BR-070

Jeferson Lima Vieira, 32 anos, teve o pé esmagado por um bitrem na tarde desta terça-feira (15) no km 281 da BR-070, perímetro urbano de Primavera do Leste. Ele foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado a UPA.

Segundo informações, um carro teria parado no meio da pista para fazer uma conversão para rua São Paulo. O bitrem, que seguia logo atrás, não conseguiu parar e tentou desviar para via da direita. No desvio, acabou batendo na traseira da motocicleta que foi arrastada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para dar apoio e evitar outros acidentes.

O acidente será investigado.