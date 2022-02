Motorista atropela pai e filho na porta de casa e homem de 40 anos morre prensado contra um muro

Um acidente gravíssimo foi registrado na tarde deste domingo (27), na rua avenida Batuíra, região do Parque Universitário. Pai e filho acabaram atropelados por um motorista desgovernado enquanto tomavam tereré em frente à própria casa. O pai, um homem de 40 anos, morreu prensado pelo carro contra um muro.

Segundo as informações, o pai havia acabado de chegar do trabalho e se sentou com o filho em uma mureta na frente de casa para passar o restante da tarde de domingo. Eles tomavam tereré e conversavam quando o veículo Uno surgiu em alta velocidade. O carro bateu em uma motocicleta estacionada e, em seguida, acertou em cheio pai e filho.

O adolescente de 14 anos foi lançado para a lateral, enquanto o pai foi atingido pelo meio do carro, bateu no capô e acabou lançado contra o muro da casa vizinha. Entre o carro e a parede, ele acabou prensado e teve poli traumatismo, segundo o médico plantonista do Samu. Ele foi identificado como Sebastião Mathias.

O motorista do Uno seguia no sentido Vila Olinda. Logo após o acidente, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada ao local. Populares revoltados com o motorista do carro se aglomeraram em volta da viatura para linchar o homem. Os policiais não conseguiram impedir que o camburão fosse aberto e o motorista agredido pelas testemunhas.

Às pressas, a viatura da PM deixou o local e conduziu o homem à Primeira Delegacia. Em seguida, mais confusão: reforços da PM chegaram ao local e o tumulto só terminou quando começou um temporal na região.

O adolescente foi conduzido pelo Samu ao Hospital Regional. O motorista do Uno segue à disposição da Justiça e deverá passar pelo teste do etilômetro. A Polícia Judiciária Civil deverá investigar o caso.