Motorista embriagado que atropelou e matou ciclista é solto

O motorista que dirigia embriagado, atropelou e matou o ciclista Marcelo Maciel, de 44 anos, responderá pelo crime em liberdade. A decisão foi proferida em audiência de custódia neste domingo (13). O atropelamento aconteceu por volta das 6h30, no km 15 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido São Paulo.

O indiciado, Renan Nascimento, responderá pelos crimes de homicídio culposo, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo. O juiz Renato Augusto Pereira considerou que o acusado não é reincidente e que “a gravidade do crime prevista em lei, em razão da imputação neste momento atribuída a ele (e da pena máxima respectiva), não comporta a conversão do flagrante em preventiva”.

A liberdade provisória demanda que Renan compareça a cada três meses em juízo para informar e justificar atividades que estiver realizando e ele está proibido de deixar a cidade em que mora. Além de matar Marcelo, o motorista também atropelou outro ciclista, identificado como Aércio, de 65 anos, que foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. Ele teve trauma no tórax e na bacia e foi transportado de helicóptero.

Renan ficou no local e fez o teste do bafômetro, que apontou positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele saía de uma balada em Pinheiros. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle do carro ao mexer no celular e invadiu o acostamento até atropelar os dois ciclistas.

Marcelo, que costumava pedalar de bicicleta todo domingo com um grupo de ciclistas e mantinha a rotina havia mais de dez anos, morreu no local do acidente. Ele deixa a esposa e cinco filhos.