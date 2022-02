Motorista fica gravemente ferido após perder controle e capotar carro várias na Serra da Petrovina

Um motorista ficou gravemente ferido após perder o controle do veículo, na noite deste sábado (19), na BR-364, na Serra da Petrovina sentido Alto Garças/ Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, o condutor de um carro Corsa transitava no Km 129 e em determinado momento, perdeu o controle, saiu da pista e capotou várias vezes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, compareceu ao local, socorreu a vítima ferida e a encaminhou para o Hospital Regional em Rondonópolis.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente no local do acidente e segue com as providências cabíveis.