Motorista invade preferencial, atropela motociclista e foge no Bairro Tarumã

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro, na noite deste sábado (5), na Rua 24 com a 120 no bairro Tarumã, em Tangará da Serra (MT). Chovia no momento do acidente. O motorista do carro fugiu sem prestar assistência.

Conforme informações, o motorista do carro seguia pela Rua 120, invadiu a preferencial e bateu no motociclista que estava na Rua 24.

Após o acidente, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma testemunha conseguiu anotar a placa do veículo do suspeito. A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou a ocorrência.