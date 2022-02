Motorista se distrai no celular, invade preferencial e bate em carro

Um carro capotou e só parou após bater no muro de uma casa durante um acidente na noite deste sábado (5) no cruzamento das Ruas 22 e 7 na região central de Tangará da Serra (MT). Chovia no momento do acidente.

De acordo com informações dos Bombeiros, o carro Celta seguia pela Rua 7, invadiu a preferencial e bateu no carro Gol que seguia pela Rua 22.

Testemunhas disseram que o motorista estava olhando o celular, acabou se distraindo e invadiu a pista.

O carro Celta capotou várias vezes e só parou após bater no muro de uma casa.

O motorista teve um corte na mão, foi socorrido pela equipe dos Bombeiros e encaminhado ao Hospital. No carro Gol havia uma família com 4 pessoas, inclusive uma criança que estava na cadeira de segurança. Ninguém se feriu.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e controlou o trânsito.