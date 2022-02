Motorista ultrapassa carreta, derrapa na pista molhada e atinge em cheio carro em que viajava família

Um acidente grave foi registrado na noite deste domingo (27) no km 28 da rodovia estadual MT-130, entre Poxoréu e Rondonópolis. Um automóvel com quatro ocupantes bateu em cheio na traseira de outro carro, onde viajava uma família, após uma ultrapassagem indevida. No total, oito pessoas acabaram envolvidas na colisão.

Chovia muito no momento do acidente. No sentido Poxoréu/Rondonópolis, a família seguia no veículo Onyx e parou para que um motociclista, também parente, encostasse a moto e esperasse dentro do carro o tempo melhorar, para só então seguirem viagem.

Neste meio tempo, o condutor do outro carro envolvido, um Gol de cor prata, fez uma ultrapassagem indevida a uma carreta, aquaplanou, derrapou na pista e bateu em cheio na traseira do Onyx parado. Dentro do Gol estavam quatro ocupantes, todos prestadores de serviço que voltavam de Poxoréu para Rondonópolis após a semana de trabalho.

A pancada foi violenta. O Gol ficou praticamente destruído. Todos os ocupantes se feriram. Dentro do Onyx, o estado mais preocupante foi o da condutora, que acabou sendo atendida pelos socorristas. Equipes da concessionária que administra o trecho da rodovia estadual e Samu estiveram no local.

Uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual foi quem acionou as equipes de resgate. Todo o relato acima foi repassado à reportagem do portal Agora MT pelo próprio condutor do Gol, que assumiu a responsabilidade pelo acidente.

Segundo as informações das equipes de resgate, apesar da violência da batida, nenhuma das vítimas foi socorrida em estado grave. Do Gol, três ocupantes foram encaminhados a uma unidade hospitalar. Do Onyx, apenas a condutora precisou ser conduzida.