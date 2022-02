MT está entre os cinco estados onde ocorre operação contra o tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal, Receita Federal e o Ministério Público Federal, em cooperação com órgãos internacionais, deflagraram nesta terça-feira (15) a Operação Turfe, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

São cumpridos 19 mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. A Justiça Federal também decretou o sequestro de aproximadamente R$ 250 milhões em bens.

As ações ocorrem simultaneamente em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso.

A investigação teve início há cerca de um ano e meio e identificou uma organização criminosa que atua no transporte de cocaína da fronteira oeste do Brasil até portos do Rio de Janeiro e São Paulo. A droga era inserida em contêineres a serem exportados, utilizando-se da prática conhecida como “rip on rip off”, que consiste em utilizar uma exportação legítima para enviar a droga ao exterior.

Também foi identificada uma rede utilizada para lavagem de dinheiro da atividade ilícita. A organização criminosa se valeu de pessoas físicas e jurídicas a fim de evitar o rastreio dos recursos financeiros pelos órgãos de controle.

A Receita Federal monitorou as operações de exportação em cooperação com a Polícia Federal e realizou a análise fiscal de diversos investigados, o que contribuiu para a caracterização do delito de lavagem de capitais.