Mulher é resgatada de cárcere privado após ser mantida em despensa por três dias

Uma mulher de 39 anos foi resgatada pela Polícia Civil (PC) após ser mantida em cárcere privado por cerca de três dias na despena de uma residência no bairro Vila Nova, em Paranatinga (MT). O suspeito de 23 anos encontra-se foragido.

Os investigadores da Polícia Civil recebeu a denúncia nesta segunda-feira (21) informando que a mulher estava sendo vítima de crime de violência doméstica.

Quando os policiais civis chegaram na casa, constataram que a vítima era mantida em cárcere privado há três dias e que ela havia sido agredida fisicamente, torturada, ameaçada e estava sem se alimentar.

Conforme informações da PC, a mulher foi encaminhada ao pronto socorro municipal, pois estava bastante debilitada, com ferimentos e escoriações pelo corpo. Após o atendimento ambulatorial, ela foi ouvida na delegacia e prestou esclarecimentos sobre a tortura sofrida nas últimas 72 horas.

Ainda conforme as investigações, o suspeito mantinha a mulher encarcerada na despensa da casa, um local pequeno e apertado, onde ela sequer podia caminhar e não podia fazer as necessidades fisiológicas. O homem é usuário de drogas e tem comportamento agressivo, com diversas passagens criminais pelo crime de furto e outros delitos.

A vítima contou que não queria estar com o indivíduo, mas o homem obrigou ela a continuar com ele. A mulher relatou que o jovem tirou ela utilizando a força física da casa da mãe e a manteve em cárcere privado, além de agredi-la com uma faca, um pedaço de madeira, socos e chutes, e ameaçá-la para não dizer nada a família sobre as agressões.

O delegado Hugo Abdon de Lima ouviu a vítima e ainda nesta segunda-feira (21) encaminhou representação à Justiça pela prisão do suspeito e a medida protetiva em favor da vítima.