Mulher sofre queimaduras e quase perde a visão em extensão de cílios

A empresária Deusa Konnon sofreu queimaduras de segundo grau na aplicação de cílios sintéticos em um salão de beleza em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No vídeo do incidente, a vítima mostra que a cola utilizada no procedimento estético caiu sobre os olhos.

Após o incidente, Deusa precisou passar por cirurgia nos olhos. Segundo o médico que a atendeu, havia um grande risco de ela ter perdido a visão. Só depois de recuperada, a carioca soube que o produto usado estava misturado com uma “supercola”, proibida para uso na pele.