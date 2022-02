Município de MT, assina Ordem de Serviço para implantação de videomonitoramento de veículos

O projeto de instalação, custará R$ 1,6 milhão aos cofres públicos e conta com equipamentos de ponta; recurso proveniente de Emenda parlamentar de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB).

Quinze câmeras adaptadas a um sistema de videomonitoramento serão implantadas em Jaciara neste ano. A Ordem de Serviço para execução disso, ocorreu nesta segunda-feira (07.02), no gabinete da prefeita Andréia Wagner (PSB). A implantação conta com equipamentos de precisão com tecnologia avançada. O valor do investimento é de R$ 1,6 milhão, proveniente de emenda parlamentar de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB). A Stelmat, vencedora da licitação, prestará o serviço no município.

“A implantação do sistema em Jaciara é um grande marco, uma vez que investimos em segurança pública de forma macro. Estamos falando de equipamentos tecnológicos de muita precisão, capaz de auxiliar as forças policias no combate ao crime. Serviço este, que contemplará todo o Vale do São Lourenço, já que a rodovia dá acesso também as cidades vizinhas”, observou a gestora.

De acordo com o tenente-coronel Handson Freitas, comandante da 7ª Cia Independente de Jaciara, serão utilizadas no trabalho as câmeras OCR, utilizadas na varredura com informações de todas as placas de caminhões e demais veículos suspeitos.

“O videomonitoramento será feito pela Polícia Militar em Jaciara em parceria com a SESP, por meio do Centro Integrado de Operações (CIOSP). Com isso, toda a imagem captada chega imediatamente para os operadores que acionam as forças policiais quando um veículo com registro de ocorrência passar por uma das vias monitoradas”, explicou Handson.

As câmera monitoram a entrada e a saída de veículos e as imagens servem para investigações de crimes, serviços de inteligência e a garantia da segurança pública. O serviço de videomonitoramento funcionará 24 horas por dia e todos os dias da semana.

Outro aspecto destacado pela prefeita é o cerco para o enfrentamento aos índices criminais, afim de obter resultados importantes e demonstrar, também, que o método aplicado é eficiente.

“É um trabalho muito minucioso e importante que pode contribuir e muito com a Segurança e que une desenvolvimento, investimento em tecnologia, pensando em sempre melhorar a vida do cidadão e cidadã jaciarense e, conseqüentemente, servir quem mora em outras localidades mas, que trafegam no nosso perímetro”, observou Andréia Wagner.

Participaram da reunião, o representante da Stelmat em Mato Grosso, Sandro Araújo, vereadores de Jaciara e Vanderlei de Oliveira, secretário Municipal de Planejamento. Vale ressaltar, que a pasta é responsável pela elaboração do projeto que permite a implantação do Sistema na cidade.