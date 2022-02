‘Museu do Futuro’ e ‘The Next Level’ são as mais novas atrações de Dubai

Para os viajantes que passarem por Dubai a partir de fevereiro, duas novas atrações estarão disponíveis para visitação na cidade. Com o objetivo de demonstrar como a tecnologia pode melhorar nossos corpos e mentes, e ainda gerar soluções sociais, econômicas e climáticas, o Museu do Futuro traz um design inovador que permitirá que os visitantes se envolvam com a tecnologia através de visores interativos, protótipos e invenções, oferecendo exposições que explicam a evolução tecnológica para os próximos 20 anos.

Outra novidade é o ‘The Next Level’, que complementa a também recente atração ‘The View at The Palm’ com um novo andar de observação panorâmica 360º. Os visitantes podem desfrutar de uma experiência privativa e sem barreiras de metal para observar os principais pontos do emirado, incluindo a Palm Island, famosa ilha em formato de palmeira, o Golfo Pérsico e a linha do horizonte, repleta de prédios conhecidos mundialmente, como o Burj Al Arab, hotel luxuoso em formato de vela, e o Burj Khalifa, edifício mais alto do mundo. O ponto turístico está há 250 metros de altura e se torna o deck de observação mais alto do bairro de Palm Jumeirah.

Para completar as novidades, Dubai lançou o programa ‘Dubai Can’, um movimento de sustentabilidade projetado para inspirar as pessoas a fazer a diferença por meio de uma série de iniciativas sustentáveis e mudanças simples. A primeira delas incentivará a redução do uso de garrafas plásticas descartáveis no dia a dia, optando por garrafas reutilizáveis, estações públicas de água e filtros em casas, escritórios e escolas. Mais de 30 estações de água potável serão instaladas em Dubai com o objetivo de ‘reencher pela vida’.

A iniciativa faz parte do compromisso da cidade em ajudar os Emirados Árabes Unidos a alcançar os ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU’ e atingir zero emissão de carbono até 2050 por meio do compromisso UAE NetZero 2050.