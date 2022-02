Mutirão de serviços é lançado no bairro Alfredo de Castro II

Um mutirão de serviços foi lançado no bairro Alfredo de Castro II, na manhã desta sexta-feira (25), em Rondonópolis (MT). Durante o mutirão o Prefeito José Carlos do Pátio informou que irá lançar o asfalto para a região e fazer algumas cobranças a respeito das obras que estão paradas.

“Temos que intensificar mais o nosso trabalho aqui na ponta. A nossa equipe já está fazendo a rede de água, nós já licitamos a rede de esgoto, mas não começou. Já estamos encaminhando para fazer a rede de energia elétrica aqui, já autorizei mais uma escola e mais uma creche, nós estamos fazendo duas escolas, duas creches, vai para três escolas e três creches nessa região e também eu quero saber porque nós não conseguimos terminar e entregar os apartamentos. Já foram sorteados, o Banco do Brasil que é responsável e está demorando….tem problema com a empresa também .. são 1.500 famílias que precisam…” diz o Prefeito.

Ainda no encontro o Prefeito ressaltou que durante o mutirão irá ocorrer uma análise para saber onde está os erros nas obras e onde os erros deverão ser corrigidos.

“Algumas obras estão sendo executadas pelo município… eu quero conversar com o setor empresarial que está tocando as obras, porque se eles não reagirem e tocar as obras com mais presteza, eu vou destratar, eu vou definir agora. Tem escola nossa que precisa terminar, eu estou transportando crianças para o outro lado da cidade, sorte que eu comprei 70 ônibus para a cidade, mas eu estou transportando criança para o outro lado da cidade … ainda não terminou as escolas” finaliza José Carlos.