Mutirão de vacinação infantil acontece neste sábado em Rondonópolis

A Prefeitura de Rondonópolis realiza neste sábado (5) um mutirão de vacinação infantil para crianças entre seis e 11 anos em 37 postos de saúde da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde convoca os pais e responsáveis para comparecer com as crianças na unidade de saúde mais próxima e garantir a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. O atendimento no mutirão de vacinação será das 12 às 18h.

O mutirão será destinado exclusivamente para crianças de seis a 11 anos e que não tenham comorbidades.

A vacinação neste sábado estará disponível nos postos de saúde Cohab, Nossa Senhora do Amparo, São Francisco, Conjunto São José, Adriana, Alfredo de Castro, Bom Pastor, Canaã, Caic, Cidade Alta, Cardoso, Industrial, Goulart, Ipiranga, Iguaçu, Jambrapi, Ipê, João de Barro, Itapuã, Mathias Neves, Mamed, Monte Líbano, Marechal Rondon, Morumbi, Padre Rodolfo, Paineiras, Parque São Jorge, Parque das Rosas, Primavera, Serra Dourada, Santa Clara, Vila Mineira, Sumaré, Vila Rica- Escola Altamirando, Vila Olinda, Vila Verde e Verde Teto.