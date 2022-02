Na Polônia, Thiago Braz conquista medalha de bronze na Orlen Copernicus Cup

O campeão olímpico Thiago Braz conquistou a medalha de bronze na Orlen Copernicus Cup, etapa da série ouro do Circuito Indoor da World Athletics, em Torun, na Polônia.

O brasileiro saltou 5,71 m, na segunda tentativa, e foi superado pelo belga Ben Broeders, que obteve a mesma marca, nas ficou com a prata por ter ultrapassado a barra de primeira. O ouro ficou com o filipino Ernest Obiena, companheiro de treinamento de Thiago, na Itália, que saltou 5,81 m.

Este é o terceiro pódio consecutivo do atleta paulista, de 28 anos, na Europa. Ela conquistou as medalhas de prata em Lievin, na França, com 5,81 m, no dia 17 de fevereiro, e em Birmingham, na Grã-Bretanha, com a mesma marca, dois dias depois.

Além de campeão olímpico dos Jogos do Rio-2016, Thiago conquistou o bronze em Tóquio-2021, quando passou para o seleto grupo dos brasileiros com duas medalhas em Olimpíadas.