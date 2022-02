“Não podemos ficar com empresa que não quer tocar obra” afirma Pátio sobre entrega do Celina Bezerra

O Prefeito José Carlos do Pátio disse que não é reponsabilidade da prefeitura o atraso na entrega dos apartamentos do Residencial Celina Bezerra, localizado na região do Grande Conquista, após o Parque de Exposições, em Rondonópolis (MT). O pronunciamento foi feito durante um mutirão de serviços no bairro Alfredo de Castro II, na manhã desta sexta-feira (25).

“Na verdade foi feito o sorteio, já foi feita a documentação, o banco tem que dá a resposta,

mas também tem uma empresa, que não é reponsabilidade da prefeitura. A prefeitura está ajudando na contrapartida, mas quem coordena isso daí é o Banco do Brasil que é o problema da rede de esgoto, da adutora de esgoto e do poço artesiano, mas a prefeitura já colocou dinheiro nessa obra, está ajudando. A câmara nos deu todo apoio, nós votamos, a câmara autorizou, mas só que a empresa tem que acelerar e o Banco do Brasil tem que tomar atitude, tem que fazer igual o Zé do Pátio faz, empresa não da certo destrata, tira… não dá para nós ficarmos com uma empresa ai que não quer tocar a obra” pontua o Prefeito.

A promessa inicial era entregar as primeiras unidades do conjunto habitacional em 2020 e, depois ficou para 2021, mas também não aconteceu.

OBRAS

As obras do Residencial Celina Bezerra iniciaram em 2013 e sofreram uma grande paralisação. Após a retomada da atual etapa, o problema segue sendo a demora nas obras.