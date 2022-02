Nota fiscal eletrônica será obrigatória para produtor rural

Os produtores rurais do estado de Mato Grosso, terão obrigação de emitir a nota fiscal eletrônica a partir do dia primeiro de março. A medida foi tomada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

A obrigatoriedade das notas fiscais se aplica a todos os produtores rurais, não levando mais em conta as notas fiscais anteriores que já foram emitidas.

Para o envio da nota o Produtor Rural, pessoa física necessita precisará de um programa próprio que emita a nota fiscal eletrônica e tenha seu certificado digital e-CPF, segundo a SEFAZ.

A declaração da exigência ao produtor rural, aparece no § 2° do Art. 325 do RICMS/MT, assim como no § 1° do art. 4° da Portaria 160/2021. O uso da NF-e engloba os procedimentos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e suas determinações.

Em caso de dúvidas, o produtor rural deve entrar em contato com o SAC no site Sefaz para Você.