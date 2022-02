Nova sede do Sesi é implantada em Rondonópolis para ampliar atendimento à indústria

Cerca de 14 mil trabalhadores e mais de 2.600 indústrias da região sul do estado serão beneficiados com a implantação da nova unidade do Sesi em Rondonópolis , que acaba de abrir as portas. A instituição, que vinha prestando atendimento na unidade do Senai no município, agora vai intensificar os atendimentos em saúde e segurança do trabalho, promoção da saúde, educação e cultura.

Com investimento de cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura, mobiliário e terreno, a nova sede tem aproximadamente 2,6 mil m2, em uma área de implantação total de 10 mil m2. Mais moderna, ampla e equipada para atender a toda a região, a nova sede fica na Avenida Amazonas, 1671, Centro.

Para apresentar a estrutura e os serviços ofertados na unidade, o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), Gustavo de Oliveira, e o superintendente do Sesi MT, Alexandre Serafim, recebem a imprensa na próxima terça-feira (15), às 14h.

Vale ressaltar que, devido às medidas de biossegurança, o evento de inauguração foi adiado, e a visita guiada será restrita à imprensa, com confirmação antecipada de presença.