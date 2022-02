Nova sede da Sesi é inaugurada em Rondonópolis e vai beneficiar trabalhadores e indústrias

Nesta terça-feira (15), foi apresentada a nova sede do Sesi Rondonópolis – MT, que está localizada na avenida Amazonas, região central da cidade.

Cerca de 14 mil trabalhadores e mais de 2.600 indústrias da região sul do estado serão beneficiados com a implantação da nova unidade do Sesi em Rondonópolis, que acaba de abrir as portas.

De acordo com informações do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), Gustavo de Oliveira, o investimento para a sede do Sesi foi superior a R$ 15 milhões em infraestrutura, para poder ser oferecido todas as medidas necessárias que o empresário precisa, principalmente na área de Saúde e Segurança do Trabalho (SST).

A instituição, que vinha prestando atendimento na unidade do Senai no município, agora vai intensificar os atendimentos em saúde e segurança do trabalho, promoção da saúde, educação e cultura.