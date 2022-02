Número de eleitores em Mato Grosso aumenta 1,7% em 12 meses

No período de 12 meses, entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, o número de eleitores em Mato Grosso passou de 2.210.306 para 2.248.137, o que representa um aumento de aproximadamente 1,7%. Já o total de eleitores de todo o Brasil subiu de 145.944.047 para 147.151.416, ou seja, variação de 0,82%.

Os dados da evolução do eleitorado são atualizados e disponibilizados pela Justiça Eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), bem como dos demais Tribunais Regionais Eleitorais.

A expectativa do TRE-MT é que o número de eleitores aptos ao voto aumente ainda mais, em função da procura pela regularização dos títulos e de novos cadastros com o objetivo de ter direito ao voto nas Eleições 2022, que ocorrerão em outubro. O prazo para fazer estas solicitações termina no dia 04 de maio, já que o cadastro eleitoral será fechado após esta data.

Títulos cancelados

Em Mato Grosso, 371.676 eleitores estão com os títulos cancelados por motivos que podem ser regularizados até a data final de 04 de maio. Deste total, 101.503 cancelamentos são decorrentes de ausência às urnas nos três últimos pleitos, e 270.173 por não comparecimento à revisão do eleitorado (isto é, não fizeram a biometria).

É importante ressaltar que a coleta biométrica continua suspensa pelo TSE, em função da pandemia de Covid-19, mas isso não impede a regularização da situação. Portanto, é fundamental que as pessoas procurem o atendimento virtual o quanto antes para poderem participar do processo eleitoral.

As solicitações de regularização, emissão de título ou alteração de endereço pode ser feitas pelo sistema TítuloNet. Basta preencher o requerimento online e aguardar o retorno da Justiça Eleitoral. O atendimento ocorre exclusivamente por meio virtual, no intuito de evitar aglomerações nos Cartórios Eleitorais, como medida de prevenção à Covid-19.

Os interessados também podem tirar dúvidas entrando em contato com os Cartórios Eleitorais, por telefone, e-mail ou WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Há ainda o Disque Eleitor (0800 647-8191), cujo atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, entre 7h30 e 18h.