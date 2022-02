Obra de acesso a supermercado já virou “rotatória” na avenida Bandeirantes

O flagrante acima foi registrado pelo repórter fotográfico do portal AGORA MT, Varlei Córdova. A recém implantada elevatória na baixada da avenida Bandeirantes tem sido utilizada por motoristas como uma espécie de ‘rotatória’.

A fotografia foi feita pelo profissional durante a tarde, mas já nas primeiras horas da manhã motoristas e, principalmente, motociclistas haviam sido flagrados fazendo a mesma manobra. A obra, executada pela Coder, foi pensada como facilitadora de acesso (entrada e saída) de um supermercado atacadista, reduzindo a velocidade de motoristas e facilitando a passagem de pedestres.

Nesta terça-feira (08), a coluna Bastidores foi à Câmara de Vereadores. Por lá, já há quem conteste o padrão da obra executada e não descartam cobrar explicações do atual secretário municipal de Trânsito, Lindomar Alves. Para parte da Casa, o cargo começou a balançar. “Esta já é a segunda bola fora do secretário. A primeira foi o semáforo da Marechal Rondon com a XVI de Novembro, imediações do Cais. Agora, esta obra em plena avenida Bandeirantes”, afirmou um parlamentar à coluna.