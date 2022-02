‘Operação Comando Móvel’ é lançada na grande região da Vila Operária

Mais uma etapa da ‘Operação Comando Móvel’ foi lançada na manhã desta segunda-feira (21), em Rondonópolis (MT). Desta vez na grande região da Vila Operária. O objetivo é tirar de circulação materiais ilícitos e gerar maior sensação de segurança para a população.

“A operação surgiu em 2018 e tem como objetivo aumentar a capacidade operacional da Polícia Militar durante 7 dias. Geralmente a gente começa pela grande Vila Operária logo após ao carnaval. Este ano devido ao fato de não haver o carnaval nós resolvemos adiantar essa operação e o intuito maior é reduzir a mancha criminal nessa região e aumentar a produtividade de apreensões de armas de fogo, de pessoas com mandados de prisões em aberto, de recuperação de veículos produtos de roubo e furto e consequentemente aumentar a sensação de segurança da população da grande Vila Operária” explica o Tenente Coronel Gleber Candido Moreno.

O Coronel ainda explica que existe um planejamento para que a operação aconteça.

“A operação tem um planejamento para ser atendida as quatro grandes regiões de Rondonópolis. Vila Operária, região Central, região Aurora e região Salmen, então dentro do planejamento nós vamos percorrer essas regiões e o objetivo da PM esse ano é fazer pelo menos duas operações dessas em cada região em 2022” ressalta Candido.

Além das viaturas da PM, a operação conta com reforço da Força Tática, policiamento ciclístico e das guarnições de policiamento administrativo que vão operar na região.

“Barreiras de administração e fiscalização são montadas, policiamento ciclístico, alteração da escala do 5° batalhão e da Força Tática no intuito de aumentar as equipes na região

para fazer um cerco policial, para verificar entrada e saída de pessoas e o diferencial da operação esse ano é que estamos apoiando a prefeitura municipal com um ônibus

da vacina, então onde estiver a base do Comando Móvel a população poderá realizar a vacinação” finaliza o Coronel.