Operação prende 10 motoristas embriagados na Capital e fiscaliza 52 veículos

Dez motoristas foram presos na 11ª edição da Operação Lei Seca realizada na madrugada deste domingo (13), na Avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho), em Cuiabá.

Na ocasião, 52 veículos foram fiscalizados e 63 testes de alcoolemia realizados. Ao todo, 29 autuações foram lavradas, sendo 21 por dirigir sob efeito de álcool, 10 por recusa ao teste de alcoolemia, oito por conduzir veículo sem registro ou não licenciado, três por dirigir sem habilitação e duas por outros motivos.

Do total de veículos fiscalizados, 20 foram autuados e 32 removidos por irregularidades, sendo 31 carros e uma motocicleta. A edição também recolheu 17 documentos, sendo 14 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e três Comprovantes de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

A operação integrada é coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública (GGI/Sesp) e contou com a participação da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPMTran), da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), do Departamento Estadual de Trânsito, da Polícia Penal e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).