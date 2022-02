Organização criminosa é presa com munições e bloqueador de sinal de GPS

Quatro pessoas foram presas pela Força Tática, na noite desta segunda-feira (14), na Vila Duarte, em Rondonópolis (MT). Os suspeitos devem responder pelos crimes de promover ou constituir organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de usos permitido e ocorrências de natureza diversa. A Polícia Militar (PM) apreendeu munições, um aparelho bloqueador de gps e aparelhos celulares.

A guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que um grupo criminoso que vinha realizando roubos a residências na cidade estava se reunindo em uma casa na Vila Duarte para organizar outras ações criminosas.

A denúncia aponta que o grupo é responsável por um crime ocorrido no dia 7 de fevereiro.

Foi informado a agência regional de inteligência, que realizou monitoramento do endereço indicado, e no local foi encontrado um veículo Gol branco que foi utilizado pelo grupo que estava reunido na casa.

A Polícia visualizou o veículo saindo da casa com dois ocupantes. Durante a abordagem no Bairro Mathias Neves, a guarnição encontrou seis munições calibre 38 e um aparelho bloqueador de gps, também conhecido como “jumper” ou “chupa-cabra”, que é costumeiramente utilizado por quadrilhas especializadas em roubo para bloquear o rastreamento via satélite de veículos roubados.

Os dois ocupantes do veículo afirmaram que vieram das cidades de Sorriso (MT) e Vera (MT), e confessaram que estavam na cidade para praticar roubos a residência.

Em diligências simultâneas, uma equipe deslocou até o endereço na Vila Duarte onde os indivíduos estiveram reunidos mais cedo.

No local estava um casal. Foi constatado que a mulher havia recebido na conta bancária transferências via pix, que foram feitas pela vítima do roubo a residência no dia 7 de fevereiro, mediante grave ameaça dos criminosos.

Um dos suspeitos é usuário de tornozeleira eletrônica e é cônjuge da mulher.

Diante dos fatos, todos os abordados e os materiais apreendidos foram conduzidos a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.