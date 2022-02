Palmeiras passa fácil pelo Al-Ahly e se garante na final do Mundial

O Palmeiras está na final do Mundial de Clubes! Com uma atuação bastante sólida e o brilho da dupla Raphael Veiga e Dudu, o Alviverde não teve dificuldades para vencer o Al-Ahly, do Egito, por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, e se garantir na decisão do próximo sábado (12).

Os comandados de Abel Ferreira agora esperam o vencedor do duelo entre Chelsea, da Inglaterra e Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta quarta-feira (9).

Domínio palmeirense

Apesar de ser o jogo de estreia, o Palmeiras não sentiu a pressão e logo dominou as ações. Prendeu o Al-Ahly no campo de defesa, ficou com a bola e tentou encontrar espaços para agredir.

O time egípcio pouco atacava, mas se defendia bem. Tanto é que o primeiro lance de perigo do jogo foi aos 31. Dudu encontrou Marcos Rocha às costas da zaga. O lateral chegou à área e conseguiu o passe, mas a zaga afastou. No rebote, Zé Rafael chutou travado.

Palmeiras na frente

Aos 39, o gol saiu graças à genialidade de Dudu. Danilo tocou para o camisa 7, que deu um lindo passe para Raphael Veiga, nas costas da defesa. O meia recebeu, se posicionou de frente para o goleiro adversário e bateu colocado.

Golaço

O gol na reta final da primeira etapa deu tranquilidade ao Palmeiras. E o time conseguiu o segundo logo aos 3 da segunda etapa. E mais uma vez no entrosamento da dupla Raphael Veiga e Dudu. O camisa 23 deu um toquinho para Dudu, que avançou pela direita e bateu forte, no ângulo. Golaço!

Se com um gol de diferença os egípcios já pareciam não ter forças para reagir, com dois, a partida ficou ainda mais fácil para os brasileiros, que administraram e quase não sofreram riscos.

Que isso, Weverton?

Um dos únicos sustos foi causado por Weverton. Aos 26, Mohamed arriscou o chute de longe, o goleiro espalmou para o meio da área, nos pés de Sherif, que mandou para as redes. O atacante, porém, foi flagrado em impedimento pelo VAR e o gol foi anulado.

Carrinho criminoso

A vaga já estava encaminhada. E ficou ainda mais aos 34. Ashraf acertou carrinho forte em Rony e a arbitragem deu apenas o cartão amarelo. Após o auxílio do VAR, o vermelho foi mostrado ao egípcio.

Palmeiras na final!

Com muita festa da torcida presente ao estádio, o Palmeiras ainda teve chances de ampliar. Nos minutos finais, Weverton se recuperou e fez uma linda defesa para manter o 2 a 0., o suficiente para manter o time na briga pelo tão sonhado título mundial.