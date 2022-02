Parcerias proporcionam transporte de doadores de sangue até MT Hemocentro

Para facilitar o deslocamento de doadores de sangue ao MT Hemocentro, em Cuiabá, o banco de sangue firmou parcerias que possibilitarão o transporte gratuito de doadores. Além disso, o voluntário poderá acessar o sistema online de agendamento da instituição, ligar ou mandar mensagem.

“As parcerias são muito importantes para a manutenção dos estoques de sangue do MT Hemocentro. Precisamos de mais doações para suprir a demanda da rede hospitalar e as entidades parceiras exercem um papel importante no chamamento de possíveis doadores”, explica a diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela.

Os servidores que trabalham na Câmara Municipal da Capital terão disponível esse serviço todas as quartas e sextas-feiras no mês de fevereiro, mediante agendamento.

No dia 15 de fevereiro, poderão ser transportados os trabalhadores da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema-MT) e, nos dias 22 e 24 de fevereiro, os fiéis da Igreja Adventista da Morada do Ouro.

Já nos dias 17 e 18 de fevereiro, haverá a campanha em parceria com o Cuiabá Arsenal e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A equipe do MT Hemocentro se deslocará até os parceiros para realizar a coleta das doações de sangue, entre as 8h e 16h30.

No período de 15 a 23 deste mês, militares do 10º Batalhão da Polícia Militar farão a doação na sede do MT Hemocentro.

A partir desta segunda-feira (14.02) até o dia 18 de fevereiro, o MT Hemocentro, em parceria com o Instituto Mário Cardi Filho, realiza uma campanha de doação de sangue e medula óssea. A coleta ocorre na sede do banco de sangue público estadual, na Rua 13 de Junho, em Cuiabá, mediante agendamento virtual.

Agende a doação

Acesse o Sistema de Agendamento do MT Hemocentro neste link. O voluntário também pode agendar as doações pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, ligação ou mensagem) ou pelo número: (65) 3623-0044 ramais 211 e 221.