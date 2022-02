Pátio e integrantes do “Trio Parada Dura” se reúnem com Lula

A articulação do chamado “Trio Parada Dura”, grupo político apadrinhado pelo prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD) segue a todo vapor. Na imagem acima, um registro feito instantes depois de uma reunião com o ex-preidente e pré-candato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na foto, ao lado de Lula está Pátio, acompanhado da atual primeira-dama e pré-canditada à Câmara Federal pelo Solidariedade, Neuma de Morais. No canto da imagem, está o também pré-candidato à Câmara pelo partido, Paulo José.

O terceiro integrante do trio, como já mencionado pela coluna Bastidores, é o atual vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, Roni Magnani (SD), que deverá concorrer à ALMT nestas eleições.

Resta saber em detalhes o que foi discutido na tal reunião com Lula. Fato é a construção de um palanque forte e consolidado em torno do nome do ex-presidente em todo o Mato Grosso, Estado ainda considerado reduto bolsonarista.