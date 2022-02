Pela 7ª vez, AGORA MT é destaque e recebe o Prêmio Acir de melhor site

O Portal AGORA MT conquistou pela 7ª vez o Prêmio Acir Destaque Empresarial, no segmento ‘Sites de Notícias Locais’. A entrega do prêmio aconteceu na noite desta sexta-feira (5), durante o evento realizado no Espaço Tulipas.

A realização da premiação é da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), que tem como objetivo reconhecer as empresas da cidade, de acordo com a opinião popular captada através de pesquisa.

Ao todo foram premiados 108 segmentos, divididos em três categorias principais: o mercado consumidor final (pessoas físicas), o mercado organizacional (pessoas jurídicas) e o mercado agropecuarista (produtores ou fazendas).

O AGORA MT também foi destaque em 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 e 2019.