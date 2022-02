Pelo 2º ano consecutivo, Amaggi conquista o Selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura

A AMAGGI recebeu nesta quarta-feira (23), pelo segundo ano consecutivo, o Selo Mais Integridade 2021/2022, concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em reconhecimento às boas práticas adotadas pelas empresas e cooperativas em diversas etapas da cadeia de produção de alimentos no Brasil. Concedido pelo governo federal, o Selo funciona para sinalizar aos mercados nacional e internacional o nível de excelência das empresas e cooperativas do setor de alimentos em suas várias etapas.

Com enfoque na atuação ética, ambientalmente sustentável e de responsabilidade social, o Selo Mais Integridade está em sua quarta edição. Desta vez, 17 empresas e cooperativas foram agraciadas, sendo nove pela primeira vez, recebendo o Selo Verde. Empresas como a AMAGGI, que alcançaram a renovação do reconhecimento, receberam o Selo Amarelo, indicando a consolidação das boas práticas ESG estimuladas pelo governo federal.

“Recebemos o Selo Mais Integridade 21/22 em um momento de amplo reconhecimento internacional da AMAGGI. Recentemente fomos apontados por premiações e rankings como uma das empresas líderes em gestão florestal no mundo. Agora, o Selo Mais Integridade lança luz sobre outra frente do nosso trabalho, o amadurecimento do nosso programa de Compliance. Em resumo, estes reconhecimentos apontam que efetivamente realizamos uma agricultura responsável, sustentável socioambientalmente e em total alinhamento com as melhores práticas corporativas. Acredito que esta seja, atualmente, uma das mensagens mais importantes que temos para o mercado”, comenta Juliana de Lavor Lopes, diretora de ESG, Comunicação e Compliance da AMAGGI, que representou a AMAGGI na solenidade de entrega do Selo em Brasília, nesta quarta-feira (23), junto à Gerente de Compliance da companhia, Talitha Medrado.

Para conceder o Selo Mais Integridade a empresas ou cooperativas agrícolas anualmente, o Mapa designa um Comitê Gestor dedicado a avaliar os esforços das cadeias produtivas contra riscos de fraude e corrupção, além da implementação de iniciativas voltadas à responsabilidade social e ambiental. As empresas e cooperativas postulantes ao Selo devem comprovar que adotam programas de Compliance, códigos de ética e conduta, canais de denúncia efetivos e ações com foco na responsabilidade social e ambiental, como treinamentos para a melhoria da cultura organizacional.

As candidatas ao Selo também precisam ter ações de boas práticas agrícolas enquadradas nas metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, não ter cometido crimes ambientais nos últimos 24 meses, estar em dia com as obrigações trabalhistas (não ter multas relacionadas a esse tema nos últimos dois anos) e não ter casos de adulteração ou falsificação de processos e produtos fiscalizados pelo Mapa.